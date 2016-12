Villacampa diu que ho deixa

Jordi Villacampa, que el 1999 va entrar com a president de la Penya, sembla que anunciarà avui, en la junta general d'accionistes del Joventut SAD, que no es tornarà a presentar a la presidència de l'entitat. Villacampa acabava avui el període per al qual va ser escollit i sembla que ara sí ell, juntament amb la seva junta, posarà el punt final a la seva trajectòria al capdavant de l'entitat verd-i-negra. En la junta, que està prevista per aquest vespre (20 h) a la sala de premsa del Palau Olímpic, Villacampa podria anunciar que no es tornarà a presentar, però que continuarà al capdavant del club alguns mesos abans d'acabar la temporada per deixar encarrilats diferents fronts encara oberts en l'àmbit econòmic de l'entitat i evitar així que el Joventut visqui una situació més dramàtica. Avui també es presentaran els comptes de l'actual exercici i de l'anterior.

Sense relleu