No és un dia qualsevol

Més enllà de l'atractiu de la cita d'avui –revàlida per al Barça Lassa, contra un equip de primer nivell, i la possibilitat de tornar a ser segon–, els focus se centraran en Víctor Claver. Per primer cop des que va marxar de València l'estiu del 2012 cap a l'NBA, s'enfrontarà amb el club taronja, on es va formar i amb el qual va debutar en la lliga fa una dècada.

“El fet que sigui a Barcelona li restarà nervis, però és un dia històric per a mi”, va relatar ahir Claver (1988). Aquest moment podria haver-li arribat abans, ja que, quan va tornar del periple als Blazers i el Khimki el va fitxar per jugar-hi el tram final del 2014/15, el club rus va trobar-se amb el València en els quarts de l'Eurocopa. L'aler pivot, però, no va participar en l'eliminatòria perquè, quan va aterrar al Khimki, estava tancat el termini d'inscripció al torneig. Els russos, amb Rice de líder, es van endur aquell títol.

Tot i no tornar a l'entitat del Túria aquests anys, en mantenia els seus drets a l'ACB fins que el Barça els va adquirir a l'estiu, a canvi d'una compensació econòmica. El mateix Claver hi va contribuir, posant diners de la seva butxaca. Era l'únic camí si volia tornar a la Lliga Endesa i no fer-ho a València. Tot just fa un any, el Baskonia no va voler pagar buy-out i els taronja van evitar el fitxatge igualant l'oferta. I va haver de marxar a l'estranger, a Krasnodar, amb Bartzokas.

L'aler pivot confia en la fortalesa a casa com a local a l'ACB (6-0) per aturar un rival que no perd des del 19 de novembre: “Estem adquirint confiança. Fem millor les coses i espero que això suposi un pas endavant per ser l'equip que volem a final de curs.”