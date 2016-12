“La Penya anirà a liquidació si no complim el pla que tenim”

Jordi Villacampa continuarà fins al març com a president tot i que ahir va anunciar que llavors deixarà de ser-ne després de 17 anys en el càrrec. Ho va anunciar a la Junta General d'Accionistes celebrada a la sala de premsa del Palau Olímpic on va voler deixar clar dues coses. Primer va explicar que continuarà un període de temps d'uns tres mesos per acabar de tancar coses claus pel futur perquè sinó no és possible tirar endavant: “Estaré aquest temps marcat de tres mesos per concretar les coses que tenim acords verbals i poder signar amb Bankia i Hisenda una vegada realitzat el supermercat Mercadona”. La Penya va arribar a un acord amb aquest supermercat per posar-ne un en uns terrenys que tenia l'entitat verd-i-negra. Després de moltes traves es va tancar l'operació i això ha donat un ingrés per sanejar una mica la situació més urgent. El Joventut porta un any i quatre mesos embargat per Hisenda i ara toca signar les condicions de pagament que és per pagar en els pròxims vuit anys, cosa que ho fa assumible.

El màxim responsable verd-i-negre, que fa dos anys i mig ja va voler deixar el club però Marcel Riera, qui l'havia de rellevar es va fer enrere, va fer una reflexió en veu alta: “Sóc el primer que penso que no és bo que un president estigui tants anys. La Penya es la entitat de la meva vida i vull el millor per ella. Ara la situació es signar el que esta aparaulat i hi ha un plan per deixar el club totalment ordenat, desprès de això segur que hi haurà gent ganes i idees per tirar la entitat endavant”. Villacampa va afegir que 17 anys son molts de lluitar: “Porto un temps on hem hagut de lluitar contra massa coses. Estic convençut que tot s'acabarà arreglant i que com deia el club estarà ordenat i preparat per el futur de l'entitat”. El Joventut ja té a tots els treballadors (jugadors i empleats) al dia dels pagament que tenien de retard.