Per això el van fitxar

Tyrese Rice va decidir que el bon partit col·lectiu del Barça Lassa no mereixia l'angoixa d'un desenllaç a cara o creu i, amb cinc triples entre el final del tercer quart i l'inici de l'ultim va transformar el 59-56, que tan feixugament havia treballat el València en el tercer quart, en un 82-62 demolidor. Quatre minuts més tard el Palau l'ovacionava quan Bartzokas el va asseure, amb tot ben lligat. I és que quan un jugador d'aquest nivell sent la mà calenta, tant se val d'on llanci, si ho fa a peus quiets o en moviment, en contraatac o sense rebot. La victòria, en una nit molt positiva, té dues conseqüències. La primera, que el Barça pren el segon lloc al València. La segona, que ja és matemàticament equip de copa.

El València va apostar per negar el joc interior al Barça. Amb 23-16 el Barça havia anotat sis tirs de més de sis metres i mig, tres dels quals eren triples. L'aposta no va funcionar del tot i, a més, Diot es va diluir molt aviat i sense el francès i amb .

L'únic problema de la primera meitat van ser les faltes de Tomic (2 en el primer quart) i Dorsey (3) i, en el segon període, la irrupció de Will Thomas, a qui ni Vezenkov ni Doellman van contenir quan jugava d'esquenes.

En el segon quart l'encert va abandonar el Barça en el tir obert però Bartzokas havia apostat per un perímetre (Renfroe, Oleson i Koponen) que va negar la fluïdesa de l'atac taronja. També hi va ajudar el concert de xiulat (18 faltes en 14 minuts). Quan van tornar els triples (Oleson i Rice, després d'un gran rebot d'atac de Renfroe) el Barça va completar amb brillantor –la rúbrica, un bàsquet immens de Doellman– un magnífic quart defensiu (44-30).

El València, amb l'handicap del seu mal rebot (12 defensius, i 11 d'atac del Barça), va portar el partit a un altre ritme a partir de la transició, al preu de no arribar a defensar alguna de les del Barça. Amb Sikma fent mal amb la seva energia i polivalència cal anar entrant en el partit i un alley-oop de Kravtsov va invocar noves dificultats per als blaugrana, cada cop amb més problemes de faltes en la posició de cinc.

Però Rice va clavar un triple de vuit metres i el cel es va obrir. I en va venir un altre, en un contraatac, gairebé una insensatesa. I un de Doellman, que va tornant a la versió bona. I dos més de Rice, un per tancar el quart i l'altre per obrir-lo. I del 59-56 al 82-62 –últim triple del base–, com si fos bufar i fer ampolles.