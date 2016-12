Machado els allibera

A Manresa ja ni se'n recordaven, del gust de la victòria. Des del 6 d'octubre passat, no en celebrava cap i, si bé ahir va tallar la dinàmica –deu derrotes consecutives i tot just la primera alegria al Nou Congost del curs–, li va costar Déu i ajuda estacar-la. Ho tenia tot coll avall (74-61 a 2:49 del final), però va estar a punt d'esguerrar-ho, víctima de l'ansietat. Al final, i amb tota la grada amb l'ai al cor després que el rival hagués empatat (75-75), Machado va definir en l'últim segon. Un bàsquet que és aigua del Carme per als del Bages, que ho van celebrar extasiats.

Els tres primers atacs dels locals no van ser productius (0/2 tirs i una pèrdua), però l'activitat en defensa no tenia res a veure amb la de dies anteriors. Això li va donar seguretat perquè va forçar pèrdues al rival que li van obrir el camí cap a les cistelles fàcils (13-7, 7'). Ja en aquest punt, havia trobat 7 punts de les pilotes perdudes de l'Estudiantes (5). El descans de Machado, incisiu i lúcid, no va posar-se-li bé, a l'ICL, ja que el seu relleu, Costa, va sortir molt tens. Va cometre excessius errors i el Movistar li ho va castigar tot (15-18, al final del primer quart).

Ibon Navarro va tornar a canviar de director de joc i la reaparició de Cvetkovic va asserenar l'equip un altre cop. El serbi collava des de la primera línia –i també anotava en atac– i l'ICL va recuperar la iniciativa en el marcador. Però els visitants van trobar la inspiració de l'arc –5/7 durant el segon quart; això sí, amb bona circulació de pilota– i van obrir escletxa (26-35, 18'). El mèrit manresà va ser no decaure i, entre el ritme imposat per Machado i la feina de Tomàs, tot s'havia tornat a estrènyer a l'equador (parcial 10-2 i 36-37). I, a més, en aquest tram va arribar, per fi, el primer triple local (1/11 a mitja part).

A la tornada de vestidors, Edwin Jackson alçava la veu de l'arc, però el tempo era local, amb Machado i Cvetkovic compartint molts minuts de pista. El primer va nodrir Cakarun de pilotes –deu punts del pivot, i quatre assistències seves en el tercer parcial– i l'encert de fora va acabar de disparar la diferència, a principis de l'últim quart (70-57). El rebot no s'acabava de tancar, però el Movistar tampoc ho aprofitava, tirant triples a dojo. Tot semblava que estava vist per a sentència a la recta final (+13 per als del Bages), però van unir-se dos factors. Un, l'Estudiantes va apostar per actuar amb quatre petits; i l'altre, l'ICL va entrar en situació de pànic, esgotant els atacs sense cap agressivitat i tirant tirs forçats de fora. Quan tothom ja temia el pitjor, Machado, el més fresc mentalment, va agafar la pilota i va definir de forma agònica.