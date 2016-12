Una altra muntanya

L'ICL Manresa obre avui (20.30 h) la quinzena jornada i ho fa a València, on l'espera l'equip que continua sent dirigit per Pedro Martínez i que enguany també disposa de Jaume Ponsarnau com un dels tècnics ajudants.

La Fonteta ha estat sempre una visita complicada per als manresans, però l'ànim del conjunt bagenc és alt després que aquest dimarts l'ICL aconseguís la primera victòria al Nou Congost. “Havíem de lluitar 40 minuts per arribar al final amb possibilitats i ho hem fet. Aquesta és la major victòria que ens emportem”, se sincerava Ibon Navarro després de vèncer l'Estudiantes. Tot això i molt més farà falta avui per assaltar un pavelló on l'equip no ha guanyat des del novembre del 2008 (75-82), justament en una de les temporades en què Ponsarnau era el tècnic manresà –va ser aquella la sisena victòria manresana en 26 enfrontaments al feu taronja.

Homenatge a Vukovic