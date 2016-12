Luka Bogdanovic salva el Joventut

El Divina Joventut ha guanyat un partit d'infart contra el Saragossa. Els verd-i-negres perdien 70-75 a dos minuts pel final però ha aparegut Luka Bogdanovic que ha anotat dos triples seguits (75-76) i després ha anotat una altra cistella clau a l'últim segon de possessió en atrapar una pilota morta després d'un tir de Vidal que no havia tocat el cèrcol. Els verd-i-negres agafen aire i enfoquen ara els pròxims partits contra el Gran Canària i el Madrid amb la moral ben alta.

El matx ha estat molt igualat, emocionant i amb diferències mínimes per un i altre equip. S'ha arribat a un final igualat on han aparegut els fantasmes i la pressió de tots els partits que ha perdut d'aquesta manera però aquesta vegada l'equip no ha fallat.