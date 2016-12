Bogdanovic allibera la Penya

La Penya es va treure ahir una motxilla carregada de molts finals igualats perduts després d'un altre final d'infart, com ja és habitual a can Penya. Els verd-i-negres van trobar en Luka Bogdanovic el seu gran heroi, sent decisiu en el tram final. El Divina Joventut perdia 70-75 a dos minuts pel final però va clavar dos triples, primer, i una cistella al límit de la possessió després d'atrapar una pilota morta en un tir de Vidal que no havia tocat el cèrcol (77-75). Al final també el serbi va aconseguir una lluita amb Jelovac en un rebot clau que va donar la possessió a la Penya. Els tirs lliures finals de Sàbat amb 82-80 van ser claus.

El matx es va viure amb màxima pressió pel fet que el Divina Joventut era conscient de tot el que hi havia en joc. Després d'haver perdut contra cinc dels sis rivals directes –Múrcia, Obradoiro, Estudiantes, Fuenlabrada i Betis– ja no es podia tornar a ensopegar, i menys a casa. I tot i que semblava que encarrilaven ràpidament el partit (28-20), els aragonesos van infringir un 0-11 (28-31) que tornava la igualtat. Norel estava intractable amb 10 punts al primer quart –ja no n'anotaria més castigat per les faltes– i el matx va viure en una fase de constants alternatives. El Saragossa feia cistelles de mèrit al límit de la possessió i això tocava mentalment la Penya. Però quan més difícil s'havia posat tot, quan semblava que els elements s'havien posat en contra de la Penya va aparèixer Bogdanovic per justificar el per què se l'ha fixat i enfonsar el Saragossa.

Smith té un bon debut