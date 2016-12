Llevantada a la Fonteta

L'ICL Manresa va sofrir una severa desfeta ahir en la seva visita a la Fonteta, d'on el València va expulsar-lo en el tercer quart amb un inapel·lable 32-7. Fins al descans, l'equip va aguantar el tipus gràcies a l'encert en el tir exterior, per bé que la força defensiva local era ja manifesta, igual com la feblesa física manresana.

De bon començament l'equip va entendre que els cinc sentits només serien efectius lligats amb la paciència –i que amb això potser no n'hi hauria prou per competir quaranta minuts–. San Emeterio va trobar encert des de la llarga distància en l'arrencada (15-7) i, davant les dificultats per elaborar –cinc pilotes perdudes en el primer quart–, va ser la inspiració de Machado i especialment la de Pere Tomàs el que va sustentar l'ICL (24-20). En la continuació, els taronges van localitzar un pol anotador en Thomas, de fora i de dins i sempre jugant de cara (36-25, 15'), i quan ell es va asseure va ser la passada i l'ocupació d'espais el que va coordinar l'equip local. Els bagencs patien enormement per controlar el rebot defensiu –n'agafaven un de cada dos en cistella pròpia– i era l'encert en el triple (6/11 al descans) el que els mantenia dempeus –47-35 al descans.

Tornant, l'escomesa va quedar liquidada en un tres i no res. Tres pilotes perdudes pràcticament consecutives van situar el 56-37 (23') en el marcador. Ibon Navarro va parar el partit per demanar cura i atenció, però l'empenta dels locals era insostenible i amb tres triples en quatre atacs el València va expulsar l'ICL de La Fonteta (70-40, 27'). D'aleshores i fins al final, a aguantar la llevantada amb un paraigua a cada mà.