Revelació d'Eurolliga

Qui visitarà per primera vegada el Palau Blaugrana és Ante Zizic, el darrer fitxatge del Darussafaka. Arriba procedent de l'històric Cibona Zagreb, on ha fet uns números impressionants: 20 punts, 9,2 rebots i 28,2 de valoració en la Lliga Adriàtica, on és cinquè classificat amb un balanç de 10-5. Zizic és un jugador que el Barça també tenia a l'agenda com a futuribles, tot i que el futur més immediat del nou pivot de l'equip turc és a l'NBA i més concretament al Celtics. Zizic és el germà d'un antic jugador del Barça: Andrija Zizic. Aquest va jugar l'any 2005 substituint Remon van de Hare, provinent també del Cibona. Després va seguir el seu curs a l'Olympiacòs. Actualment és el director esportiu del Cibona.