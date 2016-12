Marc Gasol domina els Thunder amb Westbrook expulsat

Marc Gasol ha tornat a exhibir el seu domini a l'NBA amb una nova exhibició: 25 punts, 8 rebots i 5 taps. Els Grizzlies han abusat dels Thunder que portava quatre victòries consecutives. Els d'Oklahoma han vist com la seva gran estrella Russell Westbrook, que portava 21 punts en 23 minuts de joc, li han assenyalat dues tècniques seguides i ha estat expulsat. L'estrella dels Thunder ha perdut sis pilotes al primer quart i no ha repartir cap assistència. Això ha fet que els d'Oklahoma s'hagin quedat sense cap opció al triomf.

Els campions Cavs han superat els Celtics amb Kyrie Irving intractable (32 punts) secundat per un Kevin Love impressionant (30 punts i 15 rebots). La bona actuació de LeBron James (23 punts, 8 rebots i 11 assistències) ha quedat en un segon terme. Els Lakers no han estat capaços de guanyar un dels pitjors equips de l'NBA. Els Mavs els ha sorprès amb Matthews de líder (20 punts). Gran triomf dels Suns contra un dels equips més en forma de la lliga amb Bledsoe com a gran referent dels de Phoneix (22) mentre els Hornets han sotmès als Heat. Cap opció, un dia més, pels Sixers de Sergio Rodríguez -no ha jugat l'últim quart en torçar-se el turmell- contra els Jazz.