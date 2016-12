La Penya naufraga a Las Palmas

El Divina Joventut ha fet aigües a Las Palmas on, per primera vegada aquest curs, no ha competit. El Gran Canària li ha passat per damunt (98-80) després d'un primer temps igualat (47-41). Però la defensa inexistent dels verd-i-negres va ser una llossa massa gran per intentar plantar cara a un equip amb més físic. Els de Diego Ocampo han patit molt en el rebot (33 a 26) i sobretot han perdut moltes pilotes (16) en primera línia que els han castigat en excés. La segona part ha estat un monòleg pels canaris que fan un pas quasi definitiu per ser a la copa. La Penya tindrà ara una aturada perquè descansa la jornada vinent i el pròxim compromís serà de màxima exigència el 15 de gener al Palau Olímpic contra el Madrid.