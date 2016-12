Els treuen de la pista

El Divina Joventut va mostrar una cara ahir fins ara mai vista aquest curs: no va competir. Els verd-i-negres es van mantenir en el primer temps dins el matx sense brillar, però en el segon temps el Gran Canària va augmentar la intensitat i literalment els va treure de la pista. Dins la zona el domini va ser absolut; les pèrdues de pilota, una constant, i en primer línia, i el partit es va trencar amb 20 punts de diferència que són els que hi va haver durant els últims minuts. A la Penya li toca descansar la pròxima jornada i no tornarà a jugar fins d'aquí a quinze dies contra el Madrid a Badalona. Un temps per reflexionar i, sobretot, per millorar, perquè els seus rivals directes no fallen i la pressió augmenta.

Els primers 20 minuts van venir marcats per l'intercanvi de cistelles, amb igualtat fins que els de Luis Casimiro van fer una primera estirada (31-22). L'agressivitat canària era infinitament superior a la badalonina i, a més, els àrbitres (Bultó, García Ortiz i Munar) eren parcials amb decisions increïbles i deixant el Gran Canària amb només tres faltes al descans, cosa mai vista en un equip intens i físic. La Penya en tenia 11. Però tot i així els de Diego Ocampo estaven amb totes les possibilitats del món (47-41) amb cistella de McCalebb en el darrer segon.

En el tercer quart, però, es va veure ràpidament que no era el dia. Els canaris van apujar encara més la seva intensitat i allà van ofegar els verd-i-negres. A més, les facilitats de la Penya en defensa eren imperdonables. Dins la zona la guerra va ser desigual amb Pasecnkics (18 punts), Aguilar (12), Hendrix (10), Báez (7)... i 15 dels 17 punts des de sota la cistella. Jordan va ser eliminat per faltes a 13:43 del final i Stutz, tot i brillar en atac (17 punts), va ser una toia al darrere, on només va atrapar dos rebots defensius en 29 minuts. Un jugador que fa 2,17m. L'equip ha de fer una reflexió i sobretot un pas endavant perquè en la segona volta no hi ha més marge d'error. I s'ha de recuperar una cosa clau: l'esperit competitiu i el caràcter guanyador. Si no, no hi ha res a fer.

