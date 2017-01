Nits d'excessos

En la jornada de la matinada de dissabte, Isaiah Thomas va reescriure un dels capítols de la història dels Celtics anotant 29 punts en l'últim quart (35-36 per als visitants) del triomf contra els Heat (117-114). Amb 9/13 tirs de camp, Thomas va superar els 24 punts que tenien com a millor marca d'un jugador dels Celtics en un quart Larry Bird (1983) i Todd Day (1995), i va vorejar el sostre en un últim quart de la història de l'NBA, 31 punts de Wilt Chamberlain, en el partit dels 100 punts. En tot el partit, Thomas va fer 52 punts, amb 6/13 de 2, 9/13 triples i 13/13 tirs lliures. “Ha estat irreal, una bogeria. Era al camp i em sentia com si estigués entrenant sol al pavelló, tirant i anotant tot el que intentava. Ha estat molt especial.”