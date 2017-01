Sant tornem-hi

Superats els esculls del València i del Darussafaka amb bona nota i amb sensacions positives, el Barça Lassa juga aquest vespre (20 h) a Saragossa contra el Tecnyconta el partit pendent de la quinzena jornada de lliga. La congestió de partits és especialment acusada en aquest canvi d'any i el d'avui serà el setè dels blaugrana en divuit dies, amb viatges a Moscou i Vitòria inclosos.

Després de derrotar divendres el Darussafaka evidenciant símptomes de millora en la consistència del joc i en la mentalitat competitiva, l'equip va descansar dissabte i ahir a la tarda es va entrenar al Palau abans de desplaçar-se a Saragossa, on ha dormit i on aquest migdia té previst fer una última sessió. Sense novetats des del punt de vista de l'estat físic dels jugadors, llevat de Holmes, que no està inscrit en la lliga, Bartzokas comptarà amb la resta de disponibles.

El Brose, entrenant