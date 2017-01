Els Spurs cauen a Atlanta en la pròrroga (114-112)

Els Spurs (27-7) han perdut el tercer partit com a visitants a Atlanta (18-16) tot i que continuen sent l'equip amb millor balanç a fora de tota la lliga (16-3). Un triple de Tim Hardaway a tres segons del fina ha enviat el partit a la pròrroga (100-100) perquè l'últim segon Leonard ha fallat. En l'afegit justament ha estat Leonard qui ha empatat amb un triple a 34 segons del final (112-112) però els Spurs no han sumat més i els Hawks n'han fet prou sumant 2/4 tirs lliures. Hardaway (29 punts sortint de la banqueta, amb 5/6 de 2 i 6/7 de 3) i Paul Millsap (32 punts) han estat els jugadors determinants. Pau Gasol ha acabat amb 18 punts (5/9 de 2, 1/1 de 3 i 5/6 tirs lliures), 9 rebots, 2 assistències i un tap.

Ricky Rubio ha tingut una de les nits més difícils de digerir. No tant per la derrota dels Twolves (11-23) contra els Blazers (15-21), ni per una aportació escassíssima (1 punt i 6 assistències) sinó pel que ha fet el base rival, CJ McCollum, que s'ha erigit en l'estrella del partit amb 43 punts (sostre de la seva carreta), 5 rebots, 3 assistències i 3 recuperacions.