Rey, nou reforç manresà

L'ICL Manresa ja ha trobat el recanvi interior per a Andric, que va deixar el club perquè no va acomplir l'expectativa. La millor opció que ha trobat en el mercat l'equip d'Ibon Navarro és un vell conegut de l'afició manresana com Xavi Rey, qui ja va jugar al Nou Congost al final del curs 2007/2008 provinent del Lobos Cantàbria. El pivot català arriba com a últim esforç de l'entitat manresana per sortir del pou de la Lliga Endesa i evitar així el descens. Segur que donarà un plus perquè és millor que Andric i coneix la lliga i el club.

7 punts en el Fuenlabrada