El Barça Lassa cus a triples el Saragossa

El Barça Lassa s'ha desfet amb molta comoditat del Tecnyconta Saragossa en un partit on el resultat final ha estat totalment enganyós (75-86). La superioritat blaugrana ha estat absoluta i ja en el primer temps el partit ha quedat totalment sentenciat. Els de Bartzokas han fete una sèrie impecable d'11/21 triples amb Koponen i Oleson com a grans referents i la diferència s'ha disparat per sobre els 20 punts (25-47). A partir de llavors el Barça no ha tingut cap problema i el segon temps ha estat de pur tràmit. El tècnic blaugrana no ha fet jugar cap minut al capità Navarro mentre el més destacat ha estat Tomic amb 25 de valoració (18 punts i 6 rebots).