La màquina es va greixant

No només per resultats, que també –94-82 al València en l'ACB i 89-75 al Milà i 81-77 al Darussafaka en l'Eurolliga–, sinó sobretot per sensacions i joc el Barça Lassa sembla que cada dia que passa va greixant més la màquina. Encara queda molt rodatge però el camí és aquest. Avui el Madrid està obligat a Vitòria a no fallar si no vol veure com els blaugrana els enxampen al primer lloc. Ahir els de Bartzokas es van passejar per Saragossa en el primer partit que obria l'any. I ho van fer amb un festival de triples sense precedents. Si els blaugrana fins ara feien una mitjana per partit de 9,5 cistelles des de la línia de 6,75 metres, ahir al descans ja en tenien 11/21. En el segon quart va ser un espectacle, amb una sèrie de 7/10 només a l'abast dels grans equips.

Rice va jugar?