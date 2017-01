Jimmy Butler (52 punts) no té fred

És l'home de la nit. L'escorta dels Bulls Jimmy Butler s'ha convertit en el primer macroanotador de l'any en fer 52 punts, el 44% dels 118 del seu equip en la victòria contra els Hornets (118-111).I no ha batut el seu sostre personal (53 contra els Sixers, ara fa tot just un any) perquè en l'últim quart el seu tècnic Fred Hoiberg no l'ha situat en pista fins a mitjan període. Butler sumava aleshores 35 punts, ha fallat el primer triple i tot seguit ha aconseguit una sèrie de 5/6 de 2 i 7/7 tirs lliures. De fet, Butler ha entrat en pista amb els Bulls perdent 96-100 i ha rescatat els seus anotant 17 dels 22 últims punts. En total ha acabat amb 14/20 de 2, 1/4 de 3, 21/22 tirs lliures, 12 rebots, 6 assistències, 3 recuperacions i un tap.

Butler ha anotat 40 punts o més cinc vegades en la seva carrera i, casualitat o no, ho sol aconseguir amb l'hivern viu. El seu sostre, de 53, el va assolir el 14 de gener del 2016 (amb pròrroga). Un mes abans, el 18 de desembre, n'havia fet 43 contra els Pistons (va jugar 56 minuts perquè hi va haver dues pròrrogues). Ahir va fer tot just un any que n'havia anotat 42 contra els Raptors i també va acreditar 40 punts el 28 de desembre del 2016 contra els Nets. Quatre de les seves cinc màximes anotacions, entre un 18 de desembre i un 14 de gener.