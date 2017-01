El camí s'endureix

Grup E

1a jornada

UCAM Múrcia - Montakit

20.45 h

Herbalife - Lokomotiv K.

21 h

Grup F

Khimki - Lietkabelis

17.30 h

Ratiopharm - Bayern

20 h

Grup G

Nijni Nòvgorod - Zenit

17.30 h

Lietuvos Rytas - Hapoel J.

18 h

Grup H

Cedevita - València

19 h

Alba Berlín - Unicaja

20 h

La dificultat per tancar la nòmina d'inscrits a l'estiu per les pressions de la FIBA –la graella de sortida recollia vint participants, quan s'aspirava a 24– ha fet que els tres primers mesos del torneig hagin servit només per reduir la llista a setze. Dels quatre ja eliminats (Buducnost, Skopje, Olimpija i Bilbao), sorprèn el cas basc, amb potencial per traçar un trajecte més llunyà a Europa.

Tota una advertència a tothom qui aspiri a principi d'abril a alçar el títol i a endur-se l'anhelat bitllet a l'Eurolliga per al curs que ve. Amb el Top 16 –des d'avui i fins al 8 de febrer, i els dos primers de cada grup passen als quarts–, el camí ja s'enverina i el marge d'error es minimitza.

Cinc països