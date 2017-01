Segell de qualitat

Un any més, i la d'enguany és la 38a edició, el complex esportiu l'Hospitalet Nord es convertirà des de demà i fins diumenge en epicentre a Europa del bo i millor en categoria júnior. Seran vuit equips els que durant tres dies intensos de duels es disputaran un títol que atorga bitllet per a la fase final a Istanbul (del 18 al 21 de maig) coincidint amb la celebració de la final a quatre de l'Eurolliga.

En la llista d'aspirants, no hi figura aquest cop el Madrid, campió en les tres edicions anteriors. El club blanc participarà en el torneig de Coín (Màlaga), que s'estrena i es farà del 10 al 12 de febrer. Sense ells, és obvi que tant el Barça Lassa com el Divina Joventut queden com a favorits, per bé que això després s'haurà de ratificar a la pista.

Tornar-hi

Sota la batuta d'Alfred Julbe, els blaugrana tornen a encetar un camí que la temporada passada els va dur a coronar-se campió d'Europa júnior a Berlín, imposant-se en la final a l'Estrella Roja (90-82). Ja llavors, Sergi Martínez va ser clau en la final i ara exercirà de líder. Al seu costat hi haurà des de Velicka fins a Zizic i Simanic, aler de primer any i de 2,08 d'alçada. No li ho posarà fàcil l'Herbalife, amb un cinc inicial potent. Particularment, el seu joc interior és remarcable, amb Balcerowski –el polonès, de 2,15, serà el sostre del torneig i encara és cadet– i Biram Faye, molt físic. Ho tenen complicat per accedir a les semifinals els altres dos equips del grup A, l'Olimpija i l'Alba. En els de Berlín, compte amb el talent del bosnià Sikiras.

Amb força