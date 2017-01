Teixint el futur

És irrefutable la jerarquia del Brose Bamberg en el bàsquet alemany, amb sis títols de Bundesliga en les últimes set temporades. El creixement progressiu del club l'ha dut també a fer-se un lloc entre l'aristocràcia continental, vorejant el play-off de l'Eurolliga el curs passat –va tenir el mateix balanç que el Madrid, quart del grup F del Top 16– i enguany pugnant un altre cop per estar entre els vuit millors. A aquest nivell i amb recursos limitats en comparació dels gegants d'Europa –ciutat de 70.000 habitants i un dels tres pressupostos més petits de la màxima competició continental–, la necessitat de cultivar talent es fa imprescindible per no perdre competitivitat. “Nosaltres no podem fitxar de catorzè jugador Trey Thompkins”, explica Daniele Baiesi (Bolonya, 17-9-1975), director esportiu del club de Baviera des del desembre del 2014.

Periodista de formació, Baiesi es va introduir en la gestió esportiva a Biella abans d'estar més d'un lustre com a scout internacional dels Pistons. Quan encara treballava a Detroit –Joe Dumars havia estat acomiadat abans de l'estiu del 2014, i Stan van Gundy li havia mantingut la confiança–, li va arribar la trucada del Brose per intercanviar punts de vista. “No tenien clar cap a quina direcció anar, però volien una persona que fes de pont entre la propietat i l'equip”, destaca l'executiu. L'entitat havia prescindit de Wolfgang Heyder, alma mater dels seus primers èxits, però sense sintonia amb Michael Stoschek, el president de Brose Fahrzeugteile. Des de feia un temps, la companyia de components per a l'automòbil havia passat de ser el principal patrocinador a ser-ne directament el propietari. I Baiesi, nom posat damunt la taula pel ja llavors tècnic Andrea Trinchieri, va ser l'escollit. “Aquest club ha de tenir una dimensió més internacional que en el passat”, destaca. I hi afegeix: “Aquí tinc la possibilitat de desenvolupar les idees que tinc. Se m'escolta [es refereix al CEO, Rolf Beyer], se'm té confiança.”

Més enllà de l'exigència del primer equip –quant a resultats i fitxatges–, la prioritat de l'italià ha estat sempre crear un teixit estructural, que generés a curt i a mitjà termini un flux de jugadors sub-22 entre base i primer equip. I, en aquest sentit, es va intensificar la relació amb el Baunach, club de la ProA (equivalent a LEB Or) ubicat a 13 quilòmetres de Bamberg, del qual Brose Fahrzeugteile també ha assumit la propietat íntegra: “Quan els vaig dir que un vinculat ha de perdre, que no és important guanyar, em van mirar com pensant: «Aquest paio és molt estrany.» Però, des del curs 2015/16, vam canviar la filosofia. Res de cinc americans i els joves amb un paper residual. El protagonisme havia de ser per als joves, preparar-los per poder estar al primer equip i donant pes relatiu al marcador.” El Baunach és ara quart per la cua en la Pro A (4-11).

Tot plegat ha anat acompanyat de la incorporació de talent d'arreu d'Europa. És el cas del lituà Arnaldas Kulboca (1998), Malik Mueller (1994) i l'eslovè Aleksej Nikolic (1995), l'estiu del 2015, i de Louis Olinde (1998) i l'estoni Henri Drell (2000), en el darrer. “M'és igual si és un dos, un tres o un quatre. El bàsquet modern és versatilitat i el que m'interessa és que puguin aportar al primer equip en un temps. Visualitzo el Baunach com un equip de D-League, en què els jugadors poden ser cridats en qualsevol moment. Per exemple, Zisis té 33 anys i no pot jugar 70 partits. Ha de descansar i, quan ho faci, utilitzar Nikolic. I fer-ho sense por, convençuts, perquè el primer equip sí que ha de guanyar. Per tornar a l'Eurolliga, s'ha de ser campió a Alemanya. I això és vital tenir-ho clar tots de cara al futur.”