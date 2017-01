Per agafar impuls

El ritme frenètic de partits d'aquest any provoca situacions com la que ha viscut el Barça Lassa en l'últim mes. Fa tan sols dues setmanes, després de perdre a Vitòria –cinquena derrota seguida a domicili a Europa–, tot es visualitzava a través del prisma de la negativitat. Ara, i després de quatre triomfs seguits entre l'Eurolliga i la Lliga Endesa, es comencen a veure brots verds. Ja sigui per la recuperació dels lesionats o la consolidació del treball fet des de la pretemporada, l'equip està creixent i avui té una oportunitat per ratificar-ho, a Bamberg. Una victòria, a més, el tornaria al play-off després de moltes setmanes.

Que l'equip tingués partit dilluns i, per variar, menys descans que el seu rival –el Brose s'havia d'enfrontar amb el Hagen en el cap de setmana, però l'entitat va ser expulsada de la Bundesliga per problemes econòmics– no l'afectarà tant aquest cop. La placidesa de la cita a Saragossa va permetre utilitzar poc Rice i reservar Navarro. Tots dos i la resta seran vitals a la Freak City. “Serà complicat”, deia ahir Bartzokas, encara amb la baixa de Perperoglou, abans de viatjar cap a Alemanya. En l'expedició, hi serà Jonathan Holmes, a qui se li acaba el contracte temporal de dos mesos. No fa precisament l'efecte que se li vulgui allargar pel que queda de curs, si es té en compte que en els últims quatre partits d'Eurolliga, només ha disposat de 6:19, a Vitòria. En la Lliga Endesa, està donat de baixa des de fa més d'un mes.

Tel Aviv, el canvi