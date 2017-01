Els Bulls assalten Cleveland

Els Bulls s'han convertit en la sorpresa aquesta passada matinada en enfonsar els campions Cavs a Cleveland. El bon treball col·lectiu dels de Chicago, amb sis jugadors amb 10 o més punts anotats, ha estat la clau per superar els de LeBron James (31 punts) que han tingut les baixes determinants de Kyrie Irving, Kevin Love i JR Smith. Per la seva banda, els Grizzlies han punxat a la pista dels Clippers tot i el partit complet de Marc Gasol (23 punts, 4 rebots i 6 assistències). El nom propi de la jornada però ha estat el d'Antetokounmpo. El líder dels Bucks ha estat decisiu en la remuntada dels Bucks al Madison Square Garden i ha anotat la cistella guanyadora a l'últim segon. El germà del jugador del MoraBanc Andorra ha acabat amb 27 punts, 13 rebots i 4 assistències. Nova derrota dels Magic, aquesta vegada contra els Hawks en un partit discret d'Ibaka (9 punts i 11 rebots) i Hezonja (2 minuts amb un triple). Els Warriors han tornat a donar espectacle ofensiu amb Curry (35 punts) i Durant (30) com a grans referents mentre Westbrook ha tornat a exhibir el seu potencial contra els Hornets (33 punts, 15 rebots i 8 assistències) tot i ser insuficient per superar els Hornets.