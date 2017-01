El Barça preocupa molt a domicili a Europa

El Barça Lassa té un greu problema en els seus desplaçaments. Els blaugrana han tornat a patinar lluny del Palau Blaugrana i encaixen així la seva setena derrota a domicili dels nou desplaçaments que ha fet fins ara (85-65). El matx ha començat igualat fins el 18-20. En aquell moment un imparable Miller (14 punts al descans) ha liderat un Bamberg que ha portat els seus a un màxim avantatge de nou punts (38-29). Al segon temps s'esperava una reacció però els alemanys no s'han deixat sorprendre i han eixamplat la diferència (54-35). Els de Bartzokas, amb Rice com a referent, s'ha situat a sis punts després d'un triple de Koponen (66-60) encara amb 5:35 minuts per disputar-se. Però el Bamberg ha respòs amb un parcial incontestable de 10-0 i ha trencat el matx (76-60). El Barça, a més, ha perdut el bàsquet-average perquè havia guanyat al Palau Blaugrana de 4 punts (78-74) a la primera volta.