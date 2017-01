El triple era d'ells

A la mitja part, l'equip que anota més triples de l'Eurolliga i el que té millor encert havia tirat menys des de 6,75 que el Barça (6/15 per 5/16 dels blaugrana). Però el pitjor símptoma per al Barça era la falta d'equilibri: només 11 tirs de 2 punts i només quatre entre Tomic i Dorsey. Descartat el nord-americà (no va jugar en tota la segona meitat i ho farà poc mentre no estigui bé físicament) el pecat de no saber buscar la superioritat de Tomic a dins va ser doble perquè Veremeenko es va carregar aviat amb dues faltes (primer quart) i amb tres (segon).

El Barça va sobreviure bé per l'encert encomanadís des del triple en el primer quart però quan la punteria el va abandonar (1/8 en el segon) ja no va saber trobar un equilibri que no havia tingut mai. I la superioritat a dins del croat era evident, com ho demostra la quantitat de llenya que va rebre cada vegada que, en la segona meitat, va rebre una pilota. Trinchieri tenia ben identificat què calia fer.

Continuant amb els pecats, el Brose no va anar al tir lliure fins al minut 25 (49-35). Podria semblar fins i tot normal, jugant tant des de la ratlla de tres punts, si no fos que el Barça va tenir moltes dificultats per gastar les faltes abans que arribessin, per exemple, els triples alliberats de Darius Miller, el canell més calent del Brose que massa sovint era el jugador de qui la defensa blaugrana no es protegia prou.