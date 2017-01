Ningú recorda una cosa així

Ni quatre victòries consecutives –Milà, Darussafaka, València i Saragossa– han estat suficients perquè el projecte de Bartzokas guanyi credibilitat. Fa falta més i sobretot més a domicili, on els blaugrana mostren una fragilitat mental impressionant que accentua les mancances que tenen en diferents posicions de l'equip. No hi ha temps per a lamentacions perquè l'Eurolliga no s'atura, tot al contrari; la velocitat i la intensitat van en augment. Això sí, cal una reflexió, i la primera és saber quant tardarà a arribar el reforç interior. Ahir, Holmes va acabar el seu contracte temporal, però la posició de cinc va coixa, mai més ben dit, quan Dorsey és a pista. Evidentment que el Barça no va rebre l'allisada ahir a Alemanya per culpa d'ell, però ja superat l'equador cal moure fitxa si es vol aspirar a títols. El temps ofega i les derrotes, encara més.

El matx va començar amb un 5-0 que servia perquè el Brose marqués territori ben aviat. Sort en va tenir, però, el conjunt de Bartzokas, de tenir un dia més Navarro, encertat en el triple, de titular en l'Eurolliga, després que no jugués ni un segon a Saragossa. Els tres primers llançaments des de la línia de 6,75 metres –Rice, Doellman i Navarro– van fer un 3/3 triples. Els blaugrana van aconseguir un parcial de 3-10 per capgirar la dinàmica –del 8-5 a l'11-15–. Al final del primer quart, el Barça Lassa va acabar llançant més de tres –3/9– que de dos –4/6–. Però en el segon temps les rotacions, sobretot en el joc interior, van minvar el potencial blaugrana.

L'MVP Tomic, molt sol