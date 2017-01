Dos títols i dos segons llocs catalans a Huelva

La Federació Catalana de Bàsquet torna dels campionats estatals de seleccions amb un balanç tan bo que, tot i que no és el millor possible i un punt inferior al de l'any passat, ha de satisfer de sobres els seus responsables. Dos títols (cadet femení i infantil masculí) i dos subcampionats (cadet masculí i infantil femení).

Dels tres ors d'un any enrere, el del cadet femení es va revalidar i els del cadet masculí i infantil femení es van convertir en plata. En canvi, l'infantil masculí, que el 2016 va perdre la final contra Madrid, ahir es va refer guanyant la final, també contra Madrid, per 52-56. Edu Nogués (20 punts des de totes les posicions, i 7 rebots) i Gerard Estebanell (13 amb 3/5 triples) van ser les referències ofensives. Adrià Garcia, per la seva banda, va ser la garantia en el rebot (14).

En cadet femení l'equip català va tenir la final coll avall contra el País Basc, tot i que la va donar per guanyada abans d'hora (21-37 a la mitja part) i va haver de pedalar en l'últim quart, al qual es va arribar amb 37-44, per obtenir una victòria prou còmoda (45-61). Laia Moya i Anna Gamarra van agafar 10 rebots cadascuna i Laura Méndez (10) i Nora Galvé (14) van ser les màximes anotadores, però va ser un triomf més col·lectiu, amb nou jugadores entre 14 i 27 minuts a pista.

Sense possibilitats