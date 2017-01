La reacció de l'ICL arriba tard (74-79)

L'ICL Manresa tenia una bona oportunitat de col·locar-se a un triomf de la salvació, però ha arrossegat una mala primera meitat i la seva reacció en el darrer parcial no li ha servit per a res. La derrota el manté de cuer i amb el balanç que fa tremolar a casa (1-7).

L'equip ha estat a mercè de l'Iberostar a la primera meitat. No podia teixir atacs fluids i les dificultats per anotar eren múltiples. Els canaris, en canvi, feien moure la pilota amb criteri en atac, i per moltes mans. I això els ha donat tirs alliberats, i també encert. A la mitja part, +18 per als canaris. Feia l'efecte que tot estava enllestit perquè es consumien els minuts i no hi havia manera de reduir diferències. Però, a còpia d'intensificar l'activitat al darrere i tancar el rebot, l'ICL s'ha situat a quatre i encara quedava un món (67-71 a 3:51 del final). No hi ha hagut manera d'acostar-se més tot i l'empenta que arribava també des de la graderia. Suggs, amb 18 punts, ha estat el millor dels del Bages.