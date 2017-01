Arrecerats al Palau

Com a mínim en la Lliga Endesa, per al Barça no hi ha res com l'aixopluc del Palau tornant d'una desfeta europea. Contra la Penya (venint de Moscou 40 hores abans) li va costar, però ahir, contra un altre dels equips que viuen a les brases, va regalar un festival anotador en el qual el Rio Natura només va poder fer de sparring, tot i que se li ha de reconèixer la valentia. Els vuit visitants del Palau han marxat amb la cua entre cames, però cap amb la contundència d'ahir ni amb un repartiment de minuts i esforços tan cronometrat per part de Bartzokas. De retruc, el Barça ja s'ha garantit ser cap de sèrie en la copa.

Superiors jugui qui jugui