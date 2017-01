La reacció arriba tard

El d'ahir era un dia idoni per carregar el dipòsit de la confiança, ja que hauria pogut lligar dos triomfs al Nou Congost i col·locar-se a una victòria de la salvació. Però l'ICL Manresa es va trobar amb un equip granític al davant que, tot i les baixes que té –Richotti i Beirán, aquest darrer per al que queda de curs–, actua com un bloc, com va deixar clar en la primera meitat. Tot i el 33-53 tot just començar el tercer quart, el combinat del Bages no es va rendir. El seu coratge li va permetre posar l'alè al clatell del rival, però per aspirar realment a la victòria feia falta alguna cosa més. I no ho va tenir.

A remolc