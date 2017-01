Reptes majúsculs a la Penya

Passi el que passi diumenge contra el Madrid, el Divina Joventut tancarà la primera volta amb el pitjor balanç dels últims 60 anys, des de la temporada 1957/58 –la segona en què hi va haver lliga, perquè la primera no tenia dues voltes–, i si no aconseguís vèncer el Madrid a l'Olímpic i el Rio Natura superés el Montakit, ho faria en una insòlita posició de descens. L'inici del 2017 és de màxima responsabilitat, tant en la faceta esportiva com en la institucional, que tindrà incidència directa en la primera.

El perill de descansar

El millor balanç que pot aconseguir la Penya és de 5-11, i això, guanyant el Madrid. Fins ara la primera volta més fluixa corresponia als cursos 2011/12 i 2000/01, amb 6-11. En el primer cas, un 10-7 en la segona volta va estalviar tot patiment. En el 2000/01 la segona volta encara va ser pitjor (5-12), però el descens va quedar a dues victòries de l'11-23 final de la Penya. Aquestes han estat les temporades amb menys victòries verd-i-negres, comptant fins i tot quan la lliga regular es dividia en dues fases (entre el 1983/84 i 1994/95) i no seria ben bé comparable. Per agafar les referències més recents, en les cinc últimes temporades el primer equip en descens havia arribat a mitja lliga amb tres o quatre victòries. A final de curs el descens es va consumar amb set, vuit, nou, deu i, fins i tot, onze victòries (Estudiantes 2011/12). Per regirar-ho tot en positiu, Diego Ocampo –que ahir feia 41 anys– no pot confiar hipotètics reforços, perquè el marge de maniobra és escàs, de manera que haurà d'aconseguir que el lideratge aflori des de dins. Tampoc val la pena especular amb el calendari, perquè quan un equip és a baix, tot rival és potent. Però sí que s'han de subratllar dues dades: l'últim partit de la Penya serà a la pista del Madrid i, lamentablement, no correspondrà a la 34a jornada. En l'última data del calendari, la Penya descansa, una situació perillosíssima d'indefensió en el cas que en l'última jornada hi hagi partits que puguin perjudicar el Joventut. Val més que hi arribi amb la feina feta.

O acords o liquidació

Enmig de tot, la data de caducitat del president Jordi Villacampa, que ell mateix va situar al març, tant si aconsegueix signar els acords amb Hisenda i amb Bankia que han de fer viable el club com si no els pot portar a terme. En aquest cas, el president ha posat sobre la taula la dissolució de la societat. De moment sembla una mesura de pressió per accelerar acords, però si no es tanquen potser no hi haurà cap altra solució que la dissolució d'un club que té un deute d'uns 11 milions d'euros (el pressupost és de 4) i que no ha aconseguit eixugar-lo malgrat el grapat de milions que ha ingressat en l'última dècada per les vendes constants de jugadors i malgrat un conveni amb el 80% de quitança que li va permetre una sortida airosa del concurs de creditors l'estiu del 2012.

