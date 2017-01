Abrines troba el seu lloc

“Està començant a fintar i a posar la pilota a terra. Estic convençut que tothom ja veu que no és tan sols un llançador, que és capaç de fer més coses.” Així es referia el tècnic dels Thunder, Billy Donovan, a Abrines just després de l'últim partit, el triomf a la pista dels Bulls (94-109). L'aler, com sempre sortint de la banqueta, va aportar 7 punts (3/6 en tirs), 2 assistències i 2 rebots en 18 minuts, secundant un altre dia brutal de Westbrook, que va vorejar el triple doble (21, 14 i 9).

El balear (1993) viu ara el millor moment des que a l'estiu va decidir anar-se'n del Barça Lassa i acceptar el contracte per tres anys i 18 milions de dòlars que li van posar sobre la taula els Thunder. La franquícia en tenia els drets des que el van triar en el draft de 2013 (32, segona tanda). “M'està costant l'adaptació”, deia a principis de desembre, coincidint amb un període en el qual va enllaçar cinc partits sense jugar. L'adéu de Kevin Durant li deixava marge per treure el cap en els plans de Donovan, però la vida del rookie no és fàcil, i menys si un ve de fora. A més del joc, cal l'aclimatació fora de les pistes. I, de mica en mica, Abrines ha trobat el seu lloc.

Des de fa quasi un mes, el seu pes ha anat in crescendo. Tant és així que aquest 2017 ha exercit de primera rotació exterior en tots els partits (5), sempre rellevant Oladipo ja en el primer quart. I en aquest mateix període, és el vuitè que més juga de l'equip. Tot plegat li ha multiplicat la confiança, com es veu en la millora en el triple –en l'últim mes, n'intenta 5 per partit, amb gran encert (43,3%)–, i això l'anima a intentar més coses. Els Thunder són setens a l'oest (23-7), amb set triomfs més que el vuitè.

Recital de Ricky