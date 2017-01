Gener d'esmena

La fragilitat competitiva que el Barça Lassa mostra quan juga fora de casa explica que la situació de l'equip en la classificació s'hagi acomodat en la mediocritat. De les setze jornades disputades, els blaugrana només han tingut un balanç positiu en quatre, una de les quals la primera, i, amb un 7-9 i una diferència de punts de -56, els quatre enfrontaments que jugarà aquest gener li determinaran en gran mesura la temporada.

Són tres partits a casa i un a fora, i en tots els casos contra rivals de gamma alta: demà, l'Olympiacòs (11-5); després, l'Anadolu Efes (8-8) i, en la setmana de doble jornada que tanca el mes, visitarà el Panathinaikòs (9-7) i s'enfrontarà amb el Baskonia (11-5).

El Barça va acabar l'any mostrant indicis de solidesa al Palau, no tant pel triomf contra l'EA7 (89-75), sinó per les victòries contra el València (94-82) i del Darussafaka (81-77). L'abast real de la profunditat d'aquella sèrie guanyadora es veurà en les dues properes setmanes. Començant per demà (21 h, Esport3), quan l'equip mesuri conceptes amb l'Olympiacòs.

Lluny del Pireu, els de Sfairopoulos són el segon equip que més valora (90,7), el tercer que més rebots agafa (35,6) i un dels tres únics amb més d'un 40% en triples (10/24). Set dies després visitarà el Palau l'Anadolu Efes de Velimir Perasovic, fora de casa, el segon equip amb més rebot (35,8), el segon que més pilotes perdudes provoca (15,7) i el que més assistències dona (1,6) abans no perd una possessió. Els grecs tenen un 4-3 com a visitants –amb el CSKA (6-3) són els únics amb balanç positiu–, els turcs un 3-5 i el Baskonia, que visitarà el Palau el 27 de gener, un 3-4. En el cas dels alabesos, el balanç guanya en molta qualitat notant que han vençut a Madrid i a Belgrad i que tot just van perdre d'un punt a l'OAKA, on el Panathinaikòs de Xavi Pascual acredita un 7-1.

El gener són paraules majors, però si el Barça aspira a acabar entre els vuit primers necessita guanyar com a mínim els tres partits de casa. No fer-ho el comprometria enormement, perquè l'obligaria a vorejar la perfecció en els últims deu partits, tant a casa com a fora. Uns desplaçaments que per a un equip que avui acredita un 2-7 lluny de Barcelona en cap cas serien assequibles. Ni els dos del febrer (Kaunas i Milà) ni, encara menys, els tres últims de la temporada (Darussafaka, Madrid i Fenerbahçe).