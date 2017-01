Harden i els Rockets, com un coet

Ja fa dies que la cursa per a l'MVP d'enguany només té dos candidats. Si els registres de Westbrook són quasi d'una altra època –ja acumula 17 triples dobles en el vigent curs–, James Harden no es queda enrere. I és que, a banda de firmar també unes xifres d'escàndol, The Beard ha situat els Rockets en l'aristocràcia de l'NBA. Els texans ja lliguen nou triomfs –la millor ratxa oberta en l'actualitat– i amb 31-9 de balanç, estan a tocar dels Spurs (30-8), en la pugna pel segon lloc a l'oest.

L'última victòria va ser davant els Hornets, a casa. Harden va tornar a ser decisiu en el tram final, acreditant un altre triple doble (cinquè en els darrers set partits): 40 punts, amb 7/14 triples, 15 rebots i 10 assistències. És, a més, el quart jugador de la història en lligar dos partits amb triple doble assolint els 40 punts, rere Michael Jordan, Pete Maravich i Russell Westbrook.

De la resta de la jornada, destacar victòria dels Bucks a la pista dels Spurs, un fet que no succeïa des del 2008. Amb Antetokounmpo tan sols nou minuts en pista –va forçar però estava malalt–, va ser Michael Beasley qui va empènyer els seus, anotant 28 punts. En l'equip local, 6 punts (3/9 tirs) i 11 rebots de Pau Gasol. També van perdre els Cavs a Salt Lake City, en el debut de Kyle Korver (2 punts en 17 minuts). Amb tot, els vigents campions continuen líders de l'est, còmodament (28-9).