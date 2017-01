Una història coneguda

Una vegada més, davant d'un rival amb cos i treballat, la desestructuració del joc del Barça Lassa va quedar palesa i l'Iberostar, per primera vegada en vint-i-dos partits, el va sotmetre amb sumptuositat.

Enfocant la segona quinzena de gener, l'equip de Bartzokas malviu en l'ànsia quan Tomic no se sent còmode i queda desemparat i en mans de les inspiracions individuals perquè no hi ha un coixí tàctic que aguanti els jugadors quan aquests no troben ritme ni encert. I, incapaç de dominar des de la defensa (Rice, Navarro, Doellman, Dorsey) –encaixar pocs punts no significa defensar bé–, la continuïtat en el joc no pot ser una constant vital.

A Tenerife, la velocitat en la circulació va permetre als locals moderar el primer quart amb el tir de tres punts, per bé que, feliçment per al Barça, tot just en van treure un 23-15 per errades en situacions ben alliberades (5/12). En el segon, la banqueta blaugrana va acabar governant el joc, amb desig defensiu i sense precipitació al davant, i del 27-18 després de dos minuts es va arribar al 29-33 del descans.

Després, les pilotes perdudes i la interpretació del joc per parelles de White i Bogris (amb la connivència de Rice) van tornar la iniciativa als locals (49-43), i en l'últim parcial, els de Vidorreta, que ja havien recuperat el ritme ofensiu, van prevaler amb un bàsquet homogeni que quan no localitzava encert a la primera ho feia després del rebot ofensiu.

Encara amb tot obert (55-51), tres atacs ideats des del bloc directe central van propulsar l'Iberostar fins al 63-53 a cinc minuts de la fi. Però els de Bartzokas, inoperants, no tenien prou contingut per aspirar a lluitar pel triomf.