La pròrroga no és amiga

És prou simptomàtic parlar de pas endavant amb una derrota, però és que l'ICL Manresa va portar a la pròrroga el Saragossa jugant amb els nervis dels aragonesos i les expressions de desaprovació dels seus seguidors, senyal que l'equip d'Andreu Casadevall està més afeblit mentalment que l'ICL, per bé que de cuer n'hi ha un i és l'equip manresà. De propina, ahir va perdre Joe Trapani, amb una luxació en el canell dret des del segon quart. Avui li faran una ressonància magnètica, però les primeres impressions no són de lesió de curta durada.

Amb dos equips negats de lluny, l'ICL va competir molt bé en els dos primers quarts, tot i que Suggs va fer tres faltes en 31 segons amb el 2-6. Però Xavi Rey es barallava amb Norel, i Cakarun i Trapani –fins que es va lesionar– tenien la mà fina, i si l'ICL perdia 36-31 a la mitja part era per un triple per tauler afortunat de Sergi Garcia.

El Saragossa va desequilibrar en el tercer quart a partir dels interiors, sense que la defensa zonal d'Ibon Navarro li fes un mal especial. Va ser més un recurs per rescatar l'equip i que el desgavell no es convertís en baixada de braços. Però Norel (8 punts en el quart) i Fotu eren un malson (45-34). Amb la zona i uns bons minuts de Cakarun i Zaitsev el Manresa va aturar el cop (49-43), però en l'últim descans estava 10 punts a sota (55-45), que van ser 15 tot just encetat l'últim quart (60-45).

En aquest moment el Saragossa va veure el partit guanyat i Rey, Belemene, Cvetkovic i Machado no hi van estar d'acord (66-61). Va tornar Norel i quan el matx era de nou a prop dels de casa (72-64) l'encert en la pressió de l'ICL li va donar més possessions, i un 3+1 de Cvetkovic (74-72) i el bàsquet de Machado van enviar el partit a la pròrroga. Allà, però, els locals van estar més serens (83-76).