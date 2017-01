Sense compassió

Els Warriors fan por. Els subcampions de l'NBA van amb una o dues marxes més que la resta d'equips i converteixen els seus duels en correctius als rivals. De 20 als Pistons, de 35 als Cavs i, ahir, de 21 als Thunder. El dubte és saber si els Rockets de Harden, el pròxim rival dels Warriors, podran frenar l'allau ofensiva d'aquest espectacle d'equip.

I són un espectacle perquè tenen protagonistes per fer-ho. L'últim va ser Kevin Durant, que va triar el partit contra el seu exequip per fer una altra exhibició (40 punts i 12 rebots) i neutralitzar un altre triple doble –ja ha deixat de ser notícia de tants que en fa– de Russell Westbrook (27+15+13). Els Warriors van apallissar els d'Oklahoma sense fer falta la millor versió ofensiva de Stephen Curry (24 punts i 8 assistències), Klay Thompson (14) i Draymond Green (12+11), que van jugar a un gran nivell però sense haver de fer xifres històriques.

I, tot i que sempre se sol mirar a la zona alta de la taula, hi ha un equip que ha estat tota la temporada a la zona baixa i que ha fet un gir de 360 graus. Són els Sixers del canari Sergio Rodríguez (4+7+4). Els de Philadelphia, que després de debutar amb victòria, van encadenar 14 derrotes en els següents 15 partits, han fet una revolució liderats per Embiid. La seva gran actuació (26 punts i 9 rebots) va conduir els Sixers a encadenar la seva quarta victòria en els últims cinc partits. I ho van fer contra un dels millors equips d'aquest any, els Raptors de la parella DeRozan (25) i Lowry (24), que no va ser suficient.

D'altra banda, la jornada va tenir altres duels espectaculars, com ara el que van viure Harden (38 punts) i Antetokounmpo (32), amb triomf per als Rockets. També impressionant el partidàs entre Rose (30) i Thomas (39) en l'assalt dels Knicks a la pista dels Celtics. Willy Hernangómez va aconseguir una doble figura (17+11). Els Magic no han tingut possibilitats contra els Pelicans amb uns discrets Ibaka (11+7) i Hezonja (8+5).