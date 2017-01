Coulibaly torna a Girona

L'Spar Citylift ja té la peça que necessitava per equilibrar la plantilla. Ahir feia públic el retorn de Mima Coulibaly per al que queda de temporada. La pivot encetarà així la segona etapa al club, després de militar-hi el curs passat. Més enllà de les xifres –remarcables les que va firmar a play-off (10,4 punts amb 60,6% en tirs, i 8,4 rebots en gairebé 28 minuts)–, la seva energia i la seva fortalesa en la pintura van ser molt valuoses per a l'equip. I és això el que precisament es busca amb la seva arribada, un plus més de duresa interior per evitar concessions com els 19 rebots d'atac que li va agafar el Wasserburg dimecres, a Alemanya. És cert també que Alminaite no hi era –va fer la roda d'escalfament, però encara no va reaparèixer– i Sofia Silva era l'única center.

Coulibaly és a Girona des d'ahir al vespre, i avui ja farà la primera sessió amb el grup. Si no hi ha cap contratemps –tan sols falta el vistiplau de la FEB–, ja debutaria diumenge contra l'Al-Qázeres, a Fontajau. S'acaben així uns dies incerts, que van arribar a posar en dubte el seu fitxatge. I és que, si bé entre l'Spar Citylift i la jugadora hi havia acord des de feia temps, el Samsun Canik turc, club on ha disputat la primera part de curs i d'on volia marxar per la situació al país, ha anat posant traves per retenir-la. Va informar la federació turca que tenia contracte vigent, quan l'havia acabat el 5 de gener. I, quan tot semblava destinat a resoldre's des de l'arbitratge de la FIBA, el Samsun Canik va cedir i va facilitar el transfer.

Si el seu debut al final és diumenge, jugarà tres partits de Lliga Femenina –els altres dos són a la pista de l'Araski i a casa, contra el Gran Canària– just abans de la copa, del 10 al 12 de febrer. Un altre tema és a l'Eurocopa. Segons la reglamentació FIBA, Coulibaly és extracomunitària i, per fer-li lloc, s'hauria de descartar Haley Peters o Ify Ibekwe. Per a la tornada contra el Wasserburg la setmana que ve, Èric Surís tindrà la paraula.

Amb tot, el director esportiu, Pere Puig, no preveu donar cap baixa, ja que tant en Lliga Femenina com en la copa no hi ha aquesta incompatibilitat, i hi podran participar totes alhora. A partir d'ara, Èric Surís tindrà una plantilla d'onze fitxes, amb molts arguments i també una altíssima capacitat física. Hi ha cinc jugadores que arriben almenys a 1,90 m (Coulibaly, Silva, Peters, Spanou i Alminaite), i Ibekwe hi està molt a prop.