Els deu escollits

LeBron James (amb 1.893.751 de vots) i Stephen Curry (1.848.121) han estat els dos jugadors més votats per a l'All-Star de Nova Orleans que es farà del 17 al 19 de febrer, encapçalant el cinc inicial de cada conferència. Les seves eleccions no han generat, però, el debat al voltant de l'absència de Russell Westbrook.

El base dels Thunder està acreditant un triple de mitjana (30,6 punts, 10,6 rebots i 10,4 assistències) quan ja s'ha superat la meitat de la fase regular, és el màxima anotador de la lliga i el segon que més assistències dona. Però la qualitat que hi ha en la conferència oest ha fet que en quedi fora en detriment de Curry i James Harden. Tots tres han acabat empatats en les votacions, però el fet de ser el tercer entre els aficionats l'ha deixat fora –la novetat en el sistema de votacions d'enguany és que el vot dels aficionats valia un 50%, el dels periodistes un 25% i el dels jugadors un 25%, sent Westbrook primer entre els companys i els professionals de la comunicació. A més de Curry i Harden, Kawhi Leonard, Kevin Durant i Anthony Davis completen l'oest, on Marc Gasol ha estat el setè més votat entre els interiors.

A l'est, Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Jimmy Butler i Giannis Antetokounmpo (Bucks) acompanyen LeBron. El de Milawaukee serà el jugador més jove no nascut als Estats Units en ser titular, amb 22 anys i 2 mesos, superant Iao Ming (22 i 4).