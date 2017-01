La Penya cau a la pròrroga a Fuenlabrada

El Divina Joventut ha tingut por a guanyar i ha acabat cedint (94-88) un partit que tenia a la butxaca quan dominava de set punts a tres minuts pel final. Però la pressió els ha col·lapsat mentalment i això els ha enfonsat.

A la primera part els verd-i-negres han dominat però sense ser capaços d'obrir forat quan tenia al Fuenlabrada ofegat (8-16). Un parcial de 10-0 (18-16) ha tornat la igualtat que s'ha mantingut fins el descans amb Diagné com a home destacat en defensa i en atac (15 de valoració).

Al segon temps els verd-i-negres han anat sempre per davant amb Terry Smith com a gran referent i un Abalde impressionant en atac. Però quan semblava que el partit no es podia escapar el Fuenlabrada ha empatat el matx després de molts errors de la Penya. Amb 80-80 Smith s'ha jugat un triple, tot i que els madrilenys estaven en bonus de faltes, i allà s'ha acabat tot. Als cinc minuts afegits els de Diego Ocampo han anat sempre a remolc.