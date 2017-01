El Barça 'fitxa' Diagné del Fuenlabrada

El Barça Lassa continua fent incorporacions i la última és la de Moussa Diagné, jugador blaugrana cedit fins ahir al Fuenlabrada. El curs passat va tenir poc protagonisme a les ordres de Xavi Pascual i el club va decidir cedir-lo al club madrileny, on ja havia jugat. El bon paper que està fent a Fuenlabrada li ha servit per tornar al Palau Blaugrana. El pivot senegalès ha fet unes mitjanes de 7,1 punts, 6,7 rebots i 20 minuts de joc per partit. Ahir va ser el darrer partit que va jugar amb el Fuenlabrada i s'incorporarà avui al Barça.