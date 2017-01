Enfonsats en l'últim segon

Els Heat van tallar la ratxa dels Warriors –setena derrota dels de Kerr– amb un triple frontal espectacular de Waiters (33 punts amb 6/8 triples) amb empat a 102 en el marcador i va enfonsar la feina del trident dels californians: Durant (27 punts amb 1/8 triples), Thompson (22) i Curry (21). L'altre protagonista, un dia més, és Russell Westbrook, que es va enfilar fins als 38 punts, 10 rebots i 10 assistències per sumar el seu triple doble número 59, amb què iguala una llegenda com l'ex-Celtics Larry Bird. Els Knicks van superar els Pacers amb 14+10 d'Hernángomez i el lideratge d'Anthony (26). Un altre duel espectacular va ser el dels Bucks i els Rockets, que es van adjudicar els d'Antetokounmpo (31 punts) contra Harden (26). Els Spurs, sense el lesionat Pau Gasol, va apallissar els Nets per 26 punts.

La jornada

Hornets - Wizards

99 - 109

Nets - Spurs

86 - 112

Hawks - Clippers

105 - 115

Heat - Warriors

105 - 102

Pistons - Kings

104 - 109

Bucks - Rockets

127 - 114

Pelicans - Cavs

124 - 122

Pacers - Knicks

103 - 109

Jazz - Thunder

95 - 97