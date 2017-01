L'Spar Citylift i l'Avenida s'eviten en les semifinals

El sorteig celebrat ahir tenia un perill evident. El fet que la FEB decidís que fos pur –fins i tot, per als dos primers al final de la primera volta, que tenien el privilegi d'estalviar-se la prèvia–, deixava oberta la possibilitat que l'Spar Citylift Girona i l'Avenida es trobessin a semifinals. Al final, però, l'atzar va propiciar que, en cas de trobar-se, només ho facin el diumenge 12 de febrer, amb el títol en joc.

A la sala de plens de l'ajuntament de Girona hi va haver alleujament quan es va saber que els dos principals favorits no es veurien les cares tot just començar. Les mans innocents –quatre noies de l'infantil de l'Uni, que jugaran en la minicopa– van emparellar els amfitrions amb el vencedor de l'Araski-Uni Ferrol, en la primera semifinal. Tot s'ha de jugar, però els precedents són clarament favorables a l'Spar Citylift en l'actual Lliga Femenina: 2-0 contra el Ferrol (87-62 a Fontajau i 63-77, fa onze dies a territori gallec) i 1-0 contra l'Araski, amb el qual se les haurà precisament dissabte, a domicili. En la primera volta, 79-56. Això sí, si avui pot superar l'eliminatòria de l'Eurocopa, tindrà una setmana atapeïda, ja que l'anada d'R8 la disputaria els dies previs (dimecres 8 o dijous 9). Les gironines mai han aconseguit passar a la final.

L'Avenida, a l'altra part del quadre, ho tindrà a priori més difícil. Ho va recordar el tècnic, Miguel Ángel Ortega: “Toqui qui toqui, serà un partit dur. El Gernika és l'únic que ens ha pogut guanyar [62-51] i amb l'Al-Qázeres vam patir molt a la nostra pista [52-49].”

De moment, ja se saben els horaris de les dues primeres jornades, de la prèvia –el primer partit l'oferirà Esport3 i el segon, Teledeporte– i les semifinals. Se sap que la final serà a la tarda, però no l'hora, que depèn de les televisions. Tots el partits seran oferts en directe i, a banda d'Esport3 i Teledeporte, també en retransmetrà TV Girona.