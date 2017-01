Amo i senyor

Que Singleton fos dubte seriós –al final es va recuperar dels problemes al bíceps femoral i va estar a disposició de Xavi Pascual– feia intuir que el pivot grec tindria més minuts del que era habitual. Immutable davant la responsabilitat, Bourousis va burxar la ferida del Barça Lassa, jerarquitzant el joc.

Va ser titular per tercer cop aquest curs, i de seguida va entrar en calor, amb triple en el primer atac verd i, en el següent, rebent la falta de Tomic. No tenia encert, però acabava sumant a partir de rebot d'atac, ja fos seu o d'un company. I el primer descans li va arribar quan ja el reclamava a crits, a 7:23 de la mitja part, i amb +4 per al Panathinaikòs.

No tornaria fins al tercer quart, i ja no descansaria més. Sense forçar res en atac, la seva aparició va ser bàsica per contenir el domini visitant en el rebot i tenir presència a dins. Això sí, es va oferir quan el rival collava, sobretot en l'últim quart, fent quatre punts seguits en una fase decisiva (65-61, 36'). Acabaria batent sostres del curs en minuts (24:31), assistències (3), rebots (11) i valoració (31).