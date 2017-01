Falten sis minuts per desentrellar el resultat i el Barça té possessió amb 58-56 en contra. Fèrtil en el desencert, no ha jugat bé, però és dins del partit. Ha sobreviscut. Ataca i perd una pilota en primera línia d'acció (60-56). I torna a atacar i la torna a perdre, de nou a la primera trinxera. Defensa malament, concedeix el rebot i rep un triple (63-56 quan falten 4:45). I sant tornem-hi: setena derrota consecutiva lluny del Palau, tercera en quatre partits del mes de gener.

Passen les setmanes i el joc de l'equip és impenetrable de la buidor que transmet, despullat de qualsevol aixopluc tàctic. I les derrotes es multipliquen i els jugadors s'empobreixen, jornada a jornada, sense donar senyals de vida. El Barça de bàsquet, la cançó de l'enfadós.

L'equip va fer cistella en el primer atac en un tir de Doellman des de la mitja distància, però de seguida es va veure que el seu joc posicional tornaria a ser indesxifrable.

Hi havia els canvis defensius de l'equip de Xavi Pascual, però també la inacció pròpia en el joc sense pilota. Mentre el Panathinaikòs obria el camp amb els seus interiors jugant per fora i enfonsant Calathes al pal baix, l'equip localitzava punts a camp obert des del tir lliure (6-7). El partit havia començat espès, amb un ritme opac, i les errades en situacions franques ja se succeïen (11-11). Sense efervescència en el joc sense pilota –és una constant d'aquest equip–, les possessions perdudes se sumaven a la festa (15-13).

Amb Renfroe no va canviar res des d'un punt de vista ofensiu, però mentre estava fresc de cames el Barça va contenir l'ofensiva dels grecs en l'inici del segon parcial. Un atac excessivament mesurat que els blaugrana van aprofitar per castigar des de la inspiració de Koponen (22-25, 15') –quan el joc és feixuc i orfe de subtileses l'encert individual és l'únic que queda. La situació va quedar més manifesta quan Singleton, ressituat en posició cinc, va enfocar el punt de mira des de la llarga distància. Faverani no hi arribava, i amb Rivers fent-se present en els espais que penalitzaven les segones i terceres defenses del Barça, l'equip de Pascual s'enlairava (34-25, 17'). Quatre punts de Doellman subjectaven el marcador.