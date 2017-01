Renfroe també es trenca

Una altra lesió, l'enèsima. Aquesta vegada qui s'ha trencat és Alex Renfroe, que serà baixa al Barça Lassa entre sis i vuit setmanes per una lesió al bessó intern de la cama esquerra que es va fer dimarts en el partit contra el Panathinaikòs. La seva absència s'afegeix a la de Brad Oleson, que en té per a cinc setmanes per un esquinç en un turmell. Tots dos jugadors es perdran la copa i amb Stratos Perperoglou tot just reaparegut després de cinc setmanes de baixa també per una lesió al bessó, el perímetre de l'equip blaugrana torna a quedar en quadre.

Així, per al partit de demà contra el Baskonia, Georgios Bartzokas disposarà, per a les posicions exteriors, de Tyrese Rice, Stefan Peno, Juan Carlos Navarro, Petteri Koponen, Marcus Eriksson, l'esmentat Perperoglou i Víctor Claver. A banda de l'aler grec, tampoc està en plenitud de condicions Rice, que fa dies que arrossega molèsties en un genoll.

Renfroe va arribar a finals de novembre per cobrir el buit deixat per Pau Ribas, que es va trencar el tendó d'Aquil·les i que no tornarà a jugar fins a la temporada que ve. En aquests dos mesos, el base nord-americà amb passaport de Bòsnia ha jugat deu partits en l'Eurolliga (4-6 de balanç) amb unes mitjanes de 3,8 punts, 1,7 rebots, 1,3 assistències i 1 recuperació en 18,1 minuts, mentre que en la Lliga Endesa n'ha jugat set (5-2) i ha acreditat 6,9 punts, 3 rebots, 2,3 assistències i 0,9 recuperacions en 20,4 minuts.

En les set temporades de professional anteriors a aquesta, Renfroe havia jugat sempre la pràctica totalitat dels partits del seu equip i només se n'havia perdut algun (comptats) per precaució.

