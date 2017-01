Talent a dojo

Dels 32 equips que integraven el cartell del torneig a la fase regular –ja superada la prèvia–, encara en queden ara quatre d'imbatuts. Un és l'AGÜ Spor –l'acompanyen dos equips més turcs (Galatasaray i Yakin Dogu) i l'Spar Citylift–, que està ratificant la condició de favorit indiscutible al títol, assignada des del primer dia. L'autoritat exhibida en l'eliminatòria de R16, en què ho va deixar tot resolt amb el +28 de l'anada a Niça, és una declaració d'intencions.

Club propulsat a l'elit en l'època recent, no ha estat capaç encara de guanyar cap títol. Això sí, hi ha estat molt a prop en l'últim lustre. Va perdre el play-off final de la lliga turca contra el Galatasaray el curs 2014/15 i, en l'Eurocopa, va caure en dues finals seguides, i contra equips russos: el 2012, contra el Dinamo Kursk i el 2013, contra el Dinamo de Moscou. En el curs passat i venint rebotat de l'Eurolliga –no hi va superar la primera fase–, el va eliminar el Bourges en les semifinals.

Enguany, l'ambició torna a ser celebrar per primer cop un gran èxit. A Turquia, és quart (9-4) rere el Yakin Dogu, el Galatasaray i el Fenerbahçe, el líder (13-1). A Europa, el seu transitar és més sòlid, tot i que l'Spar serà el primer rival d'alt nivell que es trobarà. Sigui com sigui, salta a la vista que el combinat dirigit per Ayhan Avci –quart curs al capdavant de la nau– té una plantilla amb molts quirats. Com l'equip gironí, l'AGÜ Spor aposta per jugar amb molt ritme (73,5 punts i 18,2 assistències), i té molta eficàcia tant en els tirs de dos (53,1%), com en triples (39,6%). A destacar també l'agressivitat a primera línia, que li permet recuperar força pilotes (10,4).

Aquest gener, va fer un moviment per millorar el roster –va arribar Ivegin (8 punts en 21,5 minuts en l'Eurocopa, amb l'Istanbul Universitesi) i Sinem Atar se'n va anar cedida al Yakin Dogu– i s'acaba de recuperar Sanders, baixa en els últims dos mesos per una lesió.