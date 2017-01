Marc Gasol no hi entén, de murs

“La pilota ha entrat de bon inici i la cistella s'ha fet una mica més grossa. I he continuat tirant.”

Marc Gasol va propulsar els Grizzlies (27-20) en el triomf contra els Raptors (28-18) per 101-99 anotant 42 punts, sostre personal de la seva carrera –l'anterior eren els 38 que va fer contra els Pelicans el 2 de desembre passat–. Per fer-ho, el pivot de Sant Boi va encistellar 9/15 tirs de 2, 5/10 triples –els encerts de tres punts també són el seu màxim en la lliga– i 9/10 tirs lliures. A més, va acabar amb 7 rebots, 2 assistències i 2 taps en 38 minuts. Quantitat i molta qualitat. D'entrada, perquè va anotar els primers 16 punts (6/6) del seu equip –el marcador era de 16-6 en poc més de tres minuts– i, per rematar-ho, perquè quan els de Toronto havien igualat a 99 amb un 0-12 va transformar dos tirs lliures a 36 segons de la fi, previs a l'errada final de Kyle Lowry.

Els 42 punts anotats formen la desena vegada que Marc supera els 30 punts en la seva carrera, totes en les últimes tres temporades i que quan ha succeït és sinònim de victòria: només dissabte passat, quan en va fer 32 contra els Rockets, els Grizzlies van perdre.

L'NBA haurà anunciat aquesta matinada els reserves de l'All-Star (17-19 de febrer), escollits pels tècnics i sent Gasol un dels ferms candidats a entrar en la conferència oest. En els últims cinc partits, Marc acredita 30,8 punts amb un 41% en triples tirant-ne 5,8.